Canavese, al via il voucher per la ripartenza del turismo

Muove i suoi primi passi la nuova campagna regionale per la ripartenza del turismo in Piemonte: cuore dell’iniziativa un voucher che permette ai turisti di dormire 3 notti in una struttura alberghiera pagandone solo una.

“Per il nostro Canavese – commenta il consigliere regionale della Lega Andrea Cane – basta accedere al sito https://www.visitpiemonte.com/it/evidenza/la-nostra-ospitalita-e-singolare selezionando ad esempio sulla cartina Valli del Canavese ( http://www.turismoincanavese.it/it/), per accedere al servizio che dal 13 luglio permetterà di prenotare la propria vacanza sia pianificandola subito, sia scegliendo la data aperta per decidere successivamente in quale periodo venire a scoprire le meraviglie che il nostro territorio e i nostri operatori turistici sono in grado di offrire”.

“Una splendida iniziativa che non ha precedenti in Italia – prosegue il consigliere, che a Ingria ha curato il turismo per 5 anni scrivendo anche una tesi universitaria a riguardo – ringrazio quindi l’ottimo lavoro per la promozione del Piemonte svolto da Vittoria Poggio e da tutto il suo Assessorato al Turismo e Commercio, che auspico venga sfruttata al meglio in Canavese. La nostra è davvero la montagna che non ti aspetti e lo stiamo dimostrando in pieno nei fine settimana in cui le strade delle Valli Orco e Soana, della Valchiusella e delle Valli di Lanzo si animano di turisti, motociclisti, ciclisti e di tante persone in cerca di refrigerio o di sport, in luoghi capaci di mozzare realmente il fiato”.