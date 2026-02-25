Ancora tensioni, botte e violenze nei pressi dei giardini Madre Teresa di Calcutta

Ancora momenti di tensione e violenza nell'area vicina ai giardini Madre Teresa di Calcutta. Verso le 17 di oggi, mercoledì 25 febbraio, "i cittadini sono rimasti spaventati e basiti dalle botte da orbi che si sono dati alcuni africani", attacca Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7.

"Hanno iniziato a darsi testate e botte in una decina, poi una ventina per arrivare almeno a 50. I residenti si chiedono da dove siano usciti tante persone per arrivare così in tanti e così in fretta. Non è possibile continuare a lasciare in queste condizioni un giardino che potrebbe essere un bel posto di incontro ma che ormai è diventato impraticabile", aggiunge Alessi.

"Questo è il risultato di assenza di volontà politica da parte della sinistra che amministra la Città e la Circoscrizione 7. Nel giardino in questione ci sono 6 telecamere fuori uso dall'estate scorsa, anche ciò non è normale", conclude l'esponente di FdI.