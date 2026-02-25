Fdi: il candidato di Pinerolo? Dopo il voto nel 2026

Il candidato del centrodestra a Pinerolo per le elezioni comunali del 2027 verrà scelto dopo la chiusura della campagna elettorale di quest’anno. Il punto fermo lo mette Fabrizio Bertot, presidente provinciale di Fdi.

Da tempo circolano voci di possibili candidati del centrodestra: proprio in ambito Fdi si era parlato dell’avvocato Cristina Botto, mentre per Forza Italia del coordinatore cittadino Mauro Martina. Ma Bertot, in un comunicato, rimanda la questione di qualche settimana, quando verrà istituito un tavolo tra segretari provinciali

Il tassello Pinerolo, inoltre, farà parte di un puzzle, dove tutto dovrebbe partire a cascata da Torino. Se Maurizio Marrone sarà il candidato primo cittadino del capoluogo, Fdi difficilmente potrà esprimere un nome per Pinerolo e si potrebbe profilare una candidatura centrista – tra cui Martina, che ha un canale di dialogo costante con Giuseppe Manganiello, coordinatore del circolo pinerolese di Fratelli d’Italia. “Sono d’accordo con l’impostazione di Bertot, la questione va affrontata dopo questa tornata amministrativa e va tenuto conto delle candidature che ci saranno in altri Comuni grandi, in cui si voterà nel 2027” si allinea Manganiello.

Seppur il nodo della candidatura, come spiega Bertot, verrà sciolto al Provinciale lui stesso ammette di tenere in conto le posizioni di Manganiello: “Le considerazioni del partito, espresse dal segretario, saranno fatte mie proprie e integralmente riportate al tavolo, in ragione della grande fiducia nelle sue conoscenze della realtà politica locale”.