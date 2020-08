Al via le prenotazioni per un posto a tavola nel grande dehor de “Il Salotto delle Stelle” di Cuneo

Il conto alla rovescia per avere un posto a tavola assicurato nel dehor più grande d’Italia è cominciato. Recandosi in uno dei 14 ristoranti protagonisti de “Il Salotto delle Stelle” o sul sito internet www.ilsalottodellestelle.it, sarà possibile scegliere il giorno, il ristorante e il menù preferiti per vivere una serata indimenticabile in piazza Galimberti a Cuneo da giovedì 27 a domenica 30 agosto, in un perfetto mix di luci, gusti e profumi. Mentre la società organizzatrice Sidevents Srl, concessionaria dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per l’Italia, sta lavorando senza sosta per ultimare la preparazione di un evento realizzato a tempi da record, nel pieno rispetto di tutte le ultime direttive in materia di Covid-19, è possibile prenotare il proprio tavolo in base al menù preferito e così usufruire gratuitamente del ricco carnet di sconti (fino al 50%) in uno dei 32 negozi di Cuneo che hanno aderito al progetto. Gli organizzatori allestiranno in piazza Galimberti due bar, il cui accesso sarà aperto a tutti, non solo a chi ha prenotato la cena: alle prime 1.000 persone che verranno a prendere l’aperitivo verrà dato in omaggio un buono per un altro aperitivo gratuito da consumare liberamente entro il 13 settembre in uno dei bar della città che hanno aderito all’iniziativa proposta per “Il Salotto delle Stelle”, il coraggioso progetto realizzato dalla cuneese Sidevents Srl finalizzato alla promozione e al rilancio del commercio locale rimasto fortemente colpito dal Coronavirus.

“La risposta alla nostra proposta arrivata dai ristoranti, dai bar e dai negozi della città è stata molto positiva, ci aspettiamo che le famiglie e tutti i cittadini di Cuneo e provincia reagiscano allo stesso modo, per dare insieme un contributo alla ripartenza di uno dei settori merceologici rimasti più colpiti dal lockdown – commentano gli organizzatori -. I 14 ristoranti che abbiamo selezionato hanno preparato dei menù invitanti e molto diversificati tra di loro, dando sfoggio ciascuno delle sue peculiarità. Significativa anche la scelta fatta di tenere i prezzi alla portata di tutti, con menù tutto incluso che variano da 27 a 38 euro, senza contare che molti ristoranti propongono anche un menù bimbi tra i 10 e i 20 euro. In linea con i ristoratori, anche noi abbiamo tenuto un prezzo popolare per l’aperitivo. Per ogni ristorante verrà allestito un vero e proprio dehor, idoneo ad ospitare 64 persone, con oltre 100 grandi tavoli rotondi apparecchiati con tovaglie bianche, piatti in ceramica, posate in metallo, bicchieri in vetro e illuminati da candele artistiche in una piazza Galimberti senza illuminazione pubblica. Anche se i posti a sedere sono quasi 1.000, è facile prevedere un over booking di prenotazioni sulle due serate centrali, per questo suggeriamo di prenotare per tempo la cena o nel ristorante di fiducia o sul sito Internet. L’inizio della cena è previsto per le ore 20”.

I 14 ristoranti di Cuneo protagonisti de “Il Salotto delle Stelle” sono: Al Bistrot dei Vinai; Cuba Restaurant Cafè; QNEO Pinsa Pala & Passione; Ristorante Maccheria; Galì Restaurant; Infernotto Yum Pub; Risto Macelleria D’Ale; Ristorante San Michele; Il Faro 2 Bistrot; Ristorante Fea’s; Grill del Lovera dal 1939; Open Baladin; Osteria Amor di Gusto; Osteria Masticabrodo.

“Il Salotto delle Stelle” è organizzato da Sidevents Srl in collaborazione con “WeCuneo” e con il patrocinio di Provincia, Comune, Confcommercio, Confartigianato e Camera di Commercio di Cuneo. Main sponsor dell’evento è Banca Alpi Marittime di Carrù. Per maggiori informazioni scrivere a info@sidevents.it o visitare il sito Internet www.ilsalottodellestelle.it.