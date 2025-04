Il futuro in tre minuti: i giovani di Torino Nord dialogano con la politica

Un incontro, un faccia a faccia diretto tra giovani e politica. Con questo spirito, oltre trenta ragazze e ragazzi di Torino Nord hanno partecipato all’evento "Tre minuti per la Circoscrizione 6", organizzato dai Moderati. L’iniziativa ha voluto mettere in contatto le nuove generazioni con le istituzioni, inaugurando un ciclo di appuntamenti che punta a dare voce ai giovani del territorio.

La stessa formula dello Speed Date

La formula scelta è quella dello Speed Date, che ha favorito un confronto rapido e dinamico tra pubblico e relatori. Protagonisti del primo appuntamento sono stati l’assessora alle Politiche Giovanili, Carlotta Salerno, e il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. Entrambi sedevano di fronte a una sedia libera, sulla quale, a turno ogni tre minuti, i ragazzi potevano accomodarsi per porre domande, esprimere dubbi o avanzare proposte.

I temi affrontati durante i mini incontri

Parallelamente, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro tavoli tematici: ambiente e spazi urbani, lavoro e futuro, cultura, sport e tempo libero, partecipazione e cittadinanza attiva. Per ogni tema, rappresentato da un cartellone colorato, sono state raccolte idee e suggerimenti, che saranno poi analizzati e, si spera, trasformati in progetti concreti.

Le proposte sono arrivate da tutte le fasce d’età: dagli studenti delle scuole medie fino agli universitari. Tra i temi più sentiti spiccano lo sport, la cultura e la riqualificazione degli spazi pubblici. Molti giovani hanno richiesto la sistemazione dei parchi giochi danneggiati e l’installazione di nuove attrezzature sportive, come porte da calcio, canestri e reti da pallavolo. Colpisce anche la proposta di una ragazza che ha chiesto la creazione di un’area pubblica e gratuita dedicata alla meditazione.

I commenti

"Come amministratori lavoriamo sul presente immaginando la città del futuro – ha spiegato l'assessora Carlotta Salerno – Ma questa città va costruita insieme a chi la vivrà più a lungo: i giovani. Spesso a questi incontri partecipano solo adulti o giovani adulti, mentre i più giovani restano esclusi. Per amministrare bene bisogna ascoltare tutte le voci, altrimenti si rischia di avere una visione parziale. Il verde, gli spazi pubblici, sono dei ragazzi: è fondamentale creare occasioni come questa per ascoltarli davvero".

"I nostri parchi sono tra i più danneggiati, e questo è anche colpa nostra, ma purtroppo molti coetanei non li rispettano. Abbiamo bisogno del vostro aiuto: non sempre abbiamo i fondi per tutto, ma partire da richieste semplici come porte da calcio è possibile – ha commentato il presidente Valerio Lomanto – La vostra presenza oggi dà speranza: dimostra che i giovani non sono indifferenti alla cosa pubblica. Vogliamo lavorare con voi, con più passione, sapendo che lo facciamo per chi ha voglia di partecipare in modo positivo".

L'incontro voluto dai Moderati

A promuovere l’incontro sono state le consigliere circoscrizionali dei Moderati, Deana Panzarino e Federica Matarozzo.

"Quello di oggi è un esperimento che speriamo possa essere replicato altrove – ha spiegato Deana Panzarino – Vogliamo dare ai giovani la possibilità di farsi ascoltare, anche solo per pochi minuti, ma con la consapevolezza di parlare con chi davvero si occupa di queste tematiche".

"È la prima volta che si organizza un evento pensato esclusivamente per dare voce ai giovani – ha sottolineato Federica Matarozzo – La politica di Circoscrizione deve essere attiva e vicina ai cittadini di domani. Questa sera l’amministrazione si è messa a disposizione dei più giovani per ascoltarli, cambiare e migliorare insieme il territorio".