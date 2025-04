"Nulla sarà più come prima": a Moncalieri la rassegna cinematografica per l'80° anniversario della Liberazione

"Nulla sarà più come prima": la rassegna cinematografica per l'80° della Liberazione

Domani, mercoledì 16 aprile, nell’ambito del programma delle celebrazioni per l'80°Anniversario della Liberazione promosso dal Comune di Moncalieri e dall’Associazione culturale Avvalorando, sarà proiettato il film-documentario LIBERE (2017).

Il fondamentale ruolo delle donne partigiane

L’opera è dedicata a ricordare l'impresa delle donne partigiane (alle quali Moncalieri ha dedicato un videomapping sulla facciata del Palazzo Comunale, ndr) attraverso foto, filmati d'archivio e interviste dirette alle protagoniste e traccia un ritratto vivido di quell'esperienza così significativa per le sorti dell’Italia e delle donne nel nostro paese.

LIBERE pone l’attenzione sia sull’entusiasmo vissuto per quell'esperienza così dirompente nella vita di ogni singola partigiana e così determinante per le sorti del Paese, sia sulla delusione patita dopo, nell'Italia liberata, quando molte di quelle speranze vennero disattese e non si tradussero in un futuro diverso per molte donne italiane.

Appuntamento alla biblioteca civica Arduino

Alla proiezione, in programma alle 20.30 presso la Biblioteca Civica “A. Arduino” di Moncalieri, sarà presente la regista Rossella Schillaci che presenterà il film, dialogando col pubblico. Introdurrà la serata l’Assessora alla cultura del Comune di Moncalieri Antonella Parigi.