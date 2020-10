L'oroscopo di Corinne: la settimana dal 2 all'8 ottobre

ARIETE : Maestosa questa Luna piena che il 1° ottobre si forma a 09°08’ della vostra costellazione! Approfittatene per variare ciò che non aggrada, stabilizzare ciò che fino a ieri era così incerto, sistemare una vecchia questione, cavarvi uno sfizietto, accarezzare un progetto, andare dal parrucchiere e fregarvene altamente di ciò che di voi ha pensato o pensa la gente cercando in contemporanea di spronare una persona un po’ depressa o giù di morale. Stramberie connesse all’attività. TORO : Il trigono di Giove risulta ottimale al fine di sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, frequentare mattacchioni, rivendicare diritti, invitare chi vi alletta malgrado un tipo testone dia in escandescenze cercando il pelo nell’uovo per scemenze. Economicamente dovrete sostenere delle spese o tirare la carretta ma un’entrata inusitata o una vincita vi ringalluzzirà. Indisposizioni stagionali. Ritrovi gaudenti e noie dal maltempo. GEMELLI : Vi toccherà fare da intermediari tra due congiunti o avversari, calmare gli altrui spiriti bollenti, sbrigare delle pratiche, effettuare dei pagamenti, accettare una proposta e contrastare l’animosità o l’invidia di esseri maleducati o meschini. In ambito affettivo date spazio alla fantasia rimanendo però con un piede per terra visto che una bidonata potrebbe farvi stare di marmellata… Il momento appare invece ottimo per cure estetiche, visite di controllo, colloqui e contatti importanti.

CANCRO : Abbastanza intuitivi percepirete subito le altrui intenzioni nutrendo simpatie e antipatie tanto immediate quanto azzeccate oppure per il rotto della cuffia scamperete una rogna od un guaio. In amore i maschietti si guardino da mere illusioni e le femmine da mezzi marpioni, depressi cronici o tipi istrionici. Fattibile pure una spesa esagerata e la tendenza a rompere fragili oggetti. Week end turbato da un imprevisto, novella atta ad impensierirvi e acciacchino da curare. LEONE : Poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Tante cosine stanno per variare e sicuramente in meglio soprattutto se i precedenti mesi son stati incandescenti… Ripresa di un qualcosa che si era interrotto.

VERGINE : Non fate programmi che all’ultimo istante potrebbero subire delle modifiche e contate molto sull’appoggio di un Giove così propizio dal salvarvi in corner da ogni eventuale precipizio. Qualche nativo si troverà alle prese con fogli da firmare, esperti da consultare, un viavai di strampalati annunci e un soggetto da ammansire. Gli accoppiati attraverseranno una fase delicata mentre chi è alla ricerca di un valido rapportino sappia che presto lo scoverà dietro l’angolino. BILANCIA : Che guazzabuglio nel cielo di ottobre… Marte guarda di storto rendendo il periodo un po’ contorto, la beata Venere vi aiuta a risolvere un problema e Saturno procaccia ritardi in riscossioni, risposte od aspettative. Insomma non tutto va come previsto ma siate ottimisti e gustate il vostro compleanno eludendo qualsiasi tensione od affanno! In amore uno spizzico di maretta lambirà qualche coppietta e sul lavoro qualcosina varierà. Regali inattesi per chi avanza di età.

SCORPIONE : Malgrado la fase astrale non sia delle migliori sbrigate ogni faccenda ed incombenza con estrema calma sennò va a finire che non concludete un accidempoli… Le svagate stelline renderanno un po’ ostica la quotidianità ma trattasi di una fase transitoria da contrastare con un efficace ilarità e sappiate che se un capitolo esistenziale si è chiuso presto se ne aprirà un ulteriore diverso e forse, chissà, pure migliore, compresa una piccola soddisfazione. Noie da acquazzoni. SAGITTARIO : Sarete dubbiosi sulla sincerità di un personaggio dalla duplice personalità puzzante lontano dieci miglia di falsità, constatando, magari più avanti, di avere perfettamente ragione specie quando si smaschererà… Per il resto la settimana vi vedrà abbastanza impegnati in un fracco di faccende dove quasi nessuno vi aiuta a far niente… Soldini da sborsare per uno sfizio, un dono o un aggeggio. Fattibili dei contatti con enti sanitari, un invito, un introito o una discussione casalinga.

CAPRICORNO : Rispetto, dialogo, sincerità: elementi fondamentali in qualsiasi rapporto che, senza tali prerogative, non avrebbe né inizio né continuità… Da parte vostra trattenete la rabbia e agite in conformità di quelle che reputate essere le vostre legittimità pretendendo in simultanea dagli altri la medesima lealtà… Un pizzico di malumore andrà accreditato ad una risposta tardante a pervenire o una questione da definire, un figliolo che impensierisce e un lavoro snervante. ACQUARIO : Se ipotizzate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: stelline clementi brilleranno sulla vostra strada cospargendola di risoluzioni, sollievi e tenere emozioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li denoterete. Una nota dolente potrà provenire dall'esterno o dai sentimenti dove accadrà l’inverosimile mentre una notiziola rinfrancherà e una serata speciale rallegrerà. Schiena dolente, naso colante o pancino gemente.

PESCI : Ingranate la marcia e partite verso le mete prefissate lasciando cuocere nel proprio brodo gli invidiosi e i presuntuosi! Chi ha cause in sospeso invece preventivi dei rimandi od incagli. Una notizia vi lascerà a bocca aperta e un vago senso di spossatezza coglierà alla sprovvista. Gli accoppiati badino a non bisticciare e ammettano un errore mentre i single non ricomincino relazioni consunte: meglio un bel ricordo che un pessimo rimpianto. Forme infiammatorie.

************************************************************

Con l’augurio che le stelle ottobrine portino, ad ognuno di voi, delle belle sorpresine!