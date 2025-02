Cantieri attorno alla Tesoriera, marciapiedi e attraversamenti più sicuri

Proseguono i cantieri di riqualificazione dentro e fuori dal parco della Tesoriera di corso Francia, oggetto di un intervento generale di manutenzione delle aree verdi con fondi europei Pnrr. Nel quartiere Parella, infatti, sono in corso alcuni lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi lungo via Borgosesia, all'incrocio con via Rosolino Pilo.

I cantieri

L'obiettivo è quello di allargare i marciapiedi formando dei nasi. Così facendo si renderà più sicuro l'attraversamento verso l'ingresso secondario del parco, quello adiacente l'area cani. Allargato il marciapiede anche davanti al cancello della Tesoriera.

Villa Sartirana

L’intervento, integrato con il recupero e tutela dell’edificio storico, Villa Sartirana, si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.