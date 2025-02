Addio obliteratrice. sui bus di Torino il biglietto si convalida sull'App

Novità per chi viaggia sui bus e tram Gtt di Torino. Chi acquista infatti il biglietto tramite l'App To Move non dovrà più obliterarlo alle bollatrici presenti sui mezzi, ma potrà convalidarlo direttamente dal cellulare.

Come funzionerà

Anche sugli smartphone Android sarà infatti sufficiente premere il tasto "Autoconvalida", selezionando la linea su cui si viaggia. L'operazione sarà completata dopo venti secondi: un timer confermerà l’avvenuta validazione. Ai controllori sarà sufficiente mostrare il QR Code generato dall’app.

Una novità annunciata dal Gruppo, che spiega anche di aver aggiornato la sezione Infomobilità. Inserendo il numero o il nome della fermata, "To Move" mostrerà i prossimi passaggi in fermata e le linee disponibili