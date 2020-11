Oliviero Marras, consigliere della Circoscrizione 8 a Torino, aderisce a Vox Italia

La comunità torinese di Vox Italia, il partito sovranista ispirato alle idee del filosofo Diego Fusaro, si rinforza con una nuova importante adesione. Nella giornata di ieri, infatti, è stato approvato il passaggio di Marras al Gruppo Misto del Consiglio di Circoscrizione 8 dove costituirà la componente "VOX ITALIA".



Da tempo attivo in ambito politico, sociale e sportivo, Marras è stato eletto nel 2016 con il Movimento 5 Stelle. Dopo aver assistito, sia a livello locale che nazionale, ad una progressiva deriva del progetto grillino, Marras si è avvicinato a Vox Italia apprezzandone l'impostazione culturale e la ferma opposizione all'Unione Europea.



Il consigliere ha commentato così la sua decisione: "Mi ritrovo completamente nel pensiero di Diego Fusaro, che seguivo prima ancora della nascita del partito. In questo momento storico non si parla a sufficienza del concetto di sovranità, che per l’Italia rappresenta l’unica ancora di salvezza: è necessario affrontare i temi della moneta sovrana, del supporto all’economia reale e della salvaguardia della nostra costituzione. L’Italia merita di tornare una grande nazione e Vox Italia ha proprio questo obiettivo".



La Circoscrizione 8 include quartieri molto diversi tra loro come configurazione economica e sociale, e alcuni hanno risentito gravemente delle scelte politiche degli ultimi mesi. Su questo aspetto Marras ha le idee chiare: "E’ fondamentale dare ossigeno all’economia reale fatta di tante piccole e medie imprese e fornire un supporto adeguato alle persone più colpite dalla crisi. Voglio portare in consiglio una proposta per l’adozione di una moneta parallela locale, in modo da immettere immediatamente nuove risorse nel sistema per cittadini, negozi e attività".