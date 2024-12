Dramma sfiorato in tangenziale: mezzo pesante perde una ruota che centra una vettura

Si è sfiorata la tragedia nella prima mattina di oggi, martedì 31 dicembre, sulla tangenziale di Torino. Un brutto incidente si è registrato all'altezza di corso Francia, in direzione nord, quando un mezzo pesante ha perso una ruota che è finita su un veicolo in transito in direzione nord.

Ferito in codice giallo al San Luigi

Ferito il conducente della Fiat 500, portato in codice giallo all'ospedale San Luigi di Orbassano. Visto lo scarso traffico, nessuna problematica per la circolazione.