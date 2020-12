Mio figlio è appena uscito dal recinto virtuale

La tecnologia ha un peso rilevante nella vita quotidiana di un adulto, è essenziale per poter lavorare, comunicare o monitorare determinati parametri. Queste esigenze sono, come abbiamo detto in precedenza, per un pubblico di “grandi” ma sempre di più l’età media di chi usufruisce di queste tecnologie si è abbassata.

Ci sono tuttavia prodotti destinati principalmente agli adulti come gli smartwatch, pratici, comodi e meno ingombranti dei telefoni, essi portano la possibilità di essere connessi ad un altro livello. Ma quest’ultimi, utilizzati per lo più per in ambito professionale e dotati di molte funzionalità, sono adatti per un bambino? Potrebbe essere strano pensare ad un bambino delle medie o elementari portare al polso uno smartwatch, un prodotto avanzato e con svariate funzioni non apprezzabili a quell’età.

Cambiando punto di vista ed immedesimandosi in quello di un genitore le cose potrebbe essere molto diverse, infatti grazie alle applicazioni sviluppate in parallelo al prodotto è possibile monitorare diversi aspetti come: i battiti cardiaci, i passi, le ore di sonno, la posizione GPS e tanto altro. In particolare la funzione GPS presente su alcuni di essi permette di poter controllare dove si trova il bambino in un preciso istante (questo perchè alcuni hanno la possibilità di inserire una sim) oppure, nel caso in cui ci si rechi ad un parco per esempio, è possibile definire un range entro il quale il bambino può muoversi ed inviare una segnalazione al telefono del genitore nel caso in cui il bambino esca da tale zona. Un’ altra funzione, utilizzabile dal bambino, è la possibilità di inviare un messaggio di emergenza al genitore qualora si trovasse in uno stato di pericolo.

Con questo orologio intelligente è possibile paradossalmente sapere i singoli spostamenti del bambino, anche sotto la doccia poiché molti di essi sono impermeabili o monitorare parametri vitali come il battito, i valori del sonno, ossigenazione del sangue ecc.. Ci sono quindi molti aspetti positivi e differenziandosi dal normale smartwatch per funzionalità ed utilizzo potrebbe essere adatto anche al bambino o meglio al genitore che potrà avere un maggior controllo.