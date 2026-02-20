“Made in Grugliasco” successo per la terza edizione del Salone dell’Orientamento al Lavoro

Un progetto che si consolida, si evolve e diventa modello per il territorio. La terza edizione di “Made in Grugliasco”, il Salone di Orientamento al Lavoro promosso dal Comune, ha registrato il 13 febbraio 2026, nella cornice del Parco Le Serre, un nuovo e significativo successo di partecipazione e contenuti.

Nato nel 2024, il Salone si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti delle scuole superiori e dalle imprese locali. In sole tre edizioni ha saputo costruire un format efficace, capace di mettere in contatto diretto formazione e mondo produttivo. I numeri parlano chiaro: oltre 500 studenti coinvolti e circa 1000 colloqui individuali tra giovani e imprenditori nelle precedenti edizioni. Non semplici incontri, ma occasioni concrete di orientamento, confronto e scoperta delle opportunità professionali presenti sul territorio.

La terza edizione ha visto la partecipazione di una quindicina di aziende, che hanno presentato le proprie realtà e illustrato le competenze oggi più richieste. Accanto alle imprese, anche i sindacati hanno contribuito ad arricchire il percorso informativo, approfondendo temi fondamentali come i contratti di lavoro, le normative vigenti e, soprattutto, la sicurezza, aspetto centrale per chi si affaccia per la prima volta al mondo professionale.

Elemento distintivo del Salone resta l’attenzione ai contenuti di attualità. I focus group hanno affrontato argomenti strategici come sostenibilità, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, imprenditorialità, competenze trasversali e nuove opportunità nel settore digitale. Un’offerta che si aggiorna costantemente per rispondere ai cambiamenti del mercato e alle aspettative di una platea sempre più ampia e consapevole.

«Il successo delle prime edizioni dimostra quanto sia forte il bisogno dei giovani di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro - ha sottolineato l’Assessore al Lavoro Roberta Colombo - Con la quarta edizione, già fissata per il 12 febbraio 2027, puntiamo a far crescere ulteriormente l’iniziativa,

ampliando il numero dei focus e diversificando i momenti di approfondimento, per offrire strumenti ancora più mirati e concreti».

L’obiettivo è chiaro: non limitarsi a replicare un evento di successo, ma rafforzarlo anno dopo anno, migliorandone l’impatto e ampliando le opportunità di orientamento. Proprio questa capacità di evolversi e di intercettare le esigenze di studenti e imprese ha reso “Made in Grugliasco” un punto di riferimento nel territorio torinese.

Il Salone è stato organizzato dall’Ufficio Politiche Attive del Lavoro del Comune di Grugliasco in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Rivoli, Obiettivo Orientamento Piemonte ed il Patto Territoriale Zona Ovest, a conferma di una sinergia istituzionale che valorizza le eccellenze locali e sostiene concretamente le nuove generazioni.

Con la prospettiva della quarta edizione già orientata a un’offerta ancora più ampia di focus tematici, “Made in Grugliasco” si conferma un esempio virtuoso di politica attiva del lavoro: un’iniziativa capace di crescere insieme ai giovani e di accompagnarli, con strumenti sempre più aggiornati, verso scelte professionali consapevoli e in linea con le richieste del mercato.