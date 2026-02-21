Voci dal mercato di Pinerolo: i nuovi rappresentanti degli ambulanti

Oggi inizia un viaggio a puntate che parte dai nuovi rappresentanti del mercato e arriva alle istituzioni. ‘Piazza Pinerolese’ pubblicherà una serie di interviste nei prossimi giorni di chi vive il mercato, per capire come migliorarlo.

A dicembre, in Comune sono stati presentati i nuovi rappresentanti: Gaetano Ascione, settore alimentare (frutta secca); Tommaso Calvelli, settore alimentare (frutta e verdura); Matteo Giordano, settore alimentare (frutta e verdura); Pietro Scaglione, settore alimentare (formaggi, pasta); Massimiliano Ferrandina, settore non alimentare; Maurizio Ferrero, settore non alimentare; Gianmarco Geti, settore non alimentare; Lucia Luchetta, settore non alimentare; Luciano Poppa, settore non alimentare; Guido Roggeri, produttore agricolo. Un punto di partenza per una riorganizzazione del mercato pinerolese, che è il terzo del Piemonte (escluso Torino), annunciata dalla vicesindaco Francesca Costarelli. Numerosi sono i temi sul tavolo, dagli spazi alla gestione dei rifiuti, che verranno focalizzati puntata per puntata da chi opera e compra il mercoledì e il sabato a Pinerolo.

Il rappresentante che non è stato possibile contattare sinora, può scrivere a direttore@piazzapinerolese.it, per fornire anche la sua testimonianza.