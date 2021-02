Controlli dei carabinieri, un arresto e un bar chiuso per violazione delle norme anti Covid

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati e verificare il rispetto della normativa anticovid, i carabinieri hanno arrestato una persona e chiuso un’attività commerciale.

A Torino, nel quartiere Barriera di Milano, i militari dell'Arma hanno fatto scattare le manette per un cittadino marocchino che è stato colto in flagranza mentre stava distruggendo un segnale stradale dopo averlo divelto dal terreno.

Sempre a Torino, in via Maria Vittoria, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in piena notte in un lounge bar al cui interno 11 avventori stavano consumando ai tavoli.

Proprietario e clienti sono stati sanzionati per aver violato la normativa anti Covid. Il locale è stato inoltre chiuso per 5 giorni.