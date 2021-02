Circoscrizione 3 "zona no spaccio", Liardo: "Basta degrado nei quartieri"

"Non si ferma il tour di Fratelli d’Italia contro spaccio e degrado. Se Comune e circoscrizione rimangono immobili davanti al degrado, Fratelli d'Italia scende in strada con i cittadini. Dopo il successo a Barriera, anche la Circoscrizione 3 è diventata una Zona No Spaccio": a dichiararlo è l'esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, che ieri sera insieme alla parlamentare Augusta Montaruli ha organizzato una serie di presidi fissi nelle zone frequentate da balordi e spacciatori a Borgo San Paolo, Cenisia e Pozzo Strada. Via Di Nanni, ex Venchi Unica, oltre ai giardini di fronte all'Ospedale Martini.

"Anni di centrosinistra e grillini e questo è il risultato. Tutta Torino è ormai fuori controllo - prosegue Liardo - Risse, accoltellamenti, spaccio e parchi pubblici divenuti terra di nessuno. Per questo motivo continueremo il nostro tour nei quartieri insieme a militanti e residenti. Al posto di balordi e spacciatori in strada ci siamo noi. Il degrado con Fratelli d’Italia non ha quartiere".