Furti e scippi anche in pieno giorno: San Donato chiede più sicurezza

Sabato sera l'ennesimo finestrino spaccato in piazza Peyron, quartiere San Donato, per rubare il computer di bordo. Negli ultimi mesi gli atti di microcriminalità sono in aumento, secondo i residenti e i commercianti: scippi di telefoni e portafogli, furti nei negozi, cantine svaligiate. Così sono state raccolte oltre 300 firme per chiedere soluzioni che migliorino la sicurezza.

Il fenomeno che preoccupa di più è l'orario delle rapine: spesso avvengono in pieno giorno, alla luce del sole, verso anziani che fanno la spesa o sono in giro per commissioni. La zona più critica è quella nei dintorni di piazza Peyron, dove questa mattina alcuni residenti hanno presentato la petizione che giungerà in consiglio comunale.

"Come cittadini evidenziamo problemi legati alla sicurezza - ha spiegato il primo firmatario Diego Mor -. I commercianti subiscono furti e spaccate, i residenti hanno subito rapine in pieno giorno: rubano i cellulari e i portafogli dalla mano e dalle tasche. Il quartiere è preso di mira dalla microcriminalità, la scorsa settimana hanno distrutto un monopattino e bruciato qualcosa in piazza, e sabato mattina ho trovato l'ennesimo finestrino spaccato. Altre volte gli anziani vengono seguiti a casa, il portone ci mette un po' a chiudersi e i ladri entrano e li derubano nell'androne".

Sono state avanzate anche delle proposte, come creare gruppi di volontari, anche delle forze dell'ordine, che possano accompagnare i pensionati a fare la spesa o ritirare la pensione. "Molti di quelli che hanno subito dei furti poi non escono più volentieri - dice Mor -, hanno paura. In questo modo si aumenterebbe anche la presenza delle persone nel quartiere, migliorando la sicurezza".

I delinquenti sono sempre gli stessi, dai racconti dei residenti: donne o giovani in monopattino, con cui riescono a scappare velocemente dopo gli scippi. Non tutte le persone che subiscono i furti o i tentativi denunciano il fatto alla polizia o chiamano il 112, mentre il consiglio è di farlo in ogni occasione: aiuta le forze dell'ordine ad avere più attenzione su una determinata zona.