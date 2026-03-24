A Grugliasco case popolari senza ascensori da 5 mesi: bloccati in casa anziani e disabili

A Grugliasco le case popolari "Borgata Paradiso" sono senza ascensori da mesi, con anziani, persone su una carrozzina o con difficoltà a camminare di fatto prigioniere in casa. A portare la problematica a Palazzo Lascaris la capogruppo di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo. Il complesso comprende sette fabbricati, tra le vie Napoli, Pogdora e San Gregorio: all'interno via abitano circa 450 condòmini.

Da 5 mesi senza ascensore

Residenti che da cinque mesi sono senza elevatori. Ne hanno sostituti diciotto, come previsto da lavori di efficientamento energetico e sismico per un valore complessivo di 60 milioni di euro. Soldi con i quali sono stati anche rifatti i tetti, coibentate le facciate e sostituiti gli infissi. Sono poi stati messi nuovi ascensori "adeguati alle persone con disabilità": il cronoprogramma prevedeva che gli ascensori fossero fermi fino a metà febbraio.

Furti nel cantiere

I collaudi però, come chiarito nella risposta dell'assessore regionale ai Servizi Sociali Maurizio Marrone, sono stasti "rallentati dalla sottrazione di alcuni materiali di cantiere". Le operazioni di verifica sono iniziate lo scorso 18 marzo: l'obiettivo è di concluderle "entro fine mese".

"È una violenza - attacca la capogruppo Nallo - contro i cittadini più fragili: Marrone fa propaganda ed ignora i loro diritti". "È impensabile che i collaudi di un ascensore vadano avanti da dicembre, privando dell’autonomia, che è sinonimo di dignità, le persone. La Giunta si lava le mani del problema con il solito scaricabarile, nascondendosi dietro il fatto che ATC sia solo uno dei tanti proprietari" conclude l'esponente di Stati Uniti d'Europa.