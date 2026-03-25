Libertà religiosa, presentazione della nuova legge regionale sulla memoria dei fatti del 1848

Lunedì 30 marzo alle ore 17 verrà presentata a Torino la nuova legge regionale sulla memoria dei fatti del 1848, anno in cui il Regno di Sardegna concesse i diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica.

La presentazione avverrà presso il Sermig in Piazza Borgo Dora 61, con la partecipazione di Monica Canalis, prima firmataria della nuova legge, Francesco Antonioli, Giovanni Boggero, Valentino Castellani, Dario Disegni, Stefania Palmisano, Bruna Peyrot, Giuseppe Platone, Valdo Spini e Sergio Velluto.

Il nostro territorio nel 1848 fu apripista del riconoscimento dei diritti civili alle minoranze religiose. Il 17 febbraio 1848, infatti, Carlo Alberto firmò le Regie Lettere Patenti, che ponevano fine a secoli di discriminazione e persecuzione e riconoscevano ai cittadini sabaudi di religione valdese i diritti civili, i diritti politici e il diritto di frequentare gli istituti scolastici. Il 29 marzo dello stesso anno il Regno di Sardegna avrebbe emancipato anche gli ebrei piemontesi, che divennero finalmente cittadini.

Grazie alla legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 24 febbraio scorso, il Piemonte continua ad essere un faro del dialogo e dello stato di diritto, tramite l’istituzione di una giornata regionale, ogni 17 febbraio, per fare memoria dei fatti del passato e sensibilizzare ai valori della convivenza e della tolleranza.

La nuova legge regionale è uno strumento in più per promuovere il rispetto delle minoranze ed i diritti di cittadinanza, temi attualissimi e strategici.

Appuntamento lunedì 30 marzo alle ore 17 a Torino, presso il Sermig in Piazza Borgo Dora 61.

Si allega la locandina della presentazione e la sintesi della nuova legge, con preghiera di ampia diffusione.