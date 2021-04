Continua lo sciopero della fame al bar di via Piazzi: “Nessuno si è fatto vedere, quando staremo male forse verranno” (VIDEO)

“Siamo in sciopero della fame ma nessuna delle istituzioni si è fatta vedere. Continueremo fino a quando uno di noi non cascherà per terra, forse allora qualcuno verrà a trovarci”. Per Nico Drago, titolare del Caffè Piazzi, nel quartiere Crocetta, non c’è più spazio per la diplomazia. Dal 2 aprile ha cominciato lo sciopero della fame insieme a Luca Reiteri, 25 anni, proprietario di due locali e anche lui disperato per il calo di fatturato e i debiti accumulati. Insieme dormono dentro a una tenda sistemata sotto il dehor della caffetteria, tappezzato di cartelli e con dei manichini seduti ai tavolini che sostituiscono i clienti.

“Lo Stato - aggiunge Drago - proprio come fa con i malati, sta allungando la nostra agonia, ma alla fine moriremo comunque. Questo bar sta morendo, sono otto mesi che cerca di sopravvivere ma il tempo ora è scaduto. L’unica soluzione è riaprire subito tutte le attività, c’è bisogno che la gente torni a lavorare in ufficio e non in smart working. Poi è necessaria una politica urgente di ristori, insieme all’azzeramento dei debiti relativi all’anno 2020-2021”.

Prima dello scoppio della pandemia, le attività di Luca Reiteri, andavano a gonfie vele. Il ristorante di via Michelangelo, in San Salvario, grazie alla vicinanza di una grande aula studio, era sempre pieno di studenti. Poi con il primo lockdown e le conseguenti restrizioni, Luca ha scelto di investire anche su un cocktail bar al Quadrilatero. “In estate ho lavorato, ma poi con la seconda ondata abbiamo dovuto abbassare la saracinesca". "Quello che non capisco è la disuguaglianza tra noi e le altre attività che hanno riaperto, penso ai tabacchi, alle Poste, dove la gente continua ad andare. Le istituzioni non possono ignorare il nostro grido d’aiuto, devono darci la possibilità di potere recuperare con degli sgravi fiscali, abbiamo accumulato dei debiti che in caso contrario non riusciremo a eliminare”.