Val di Susa, escursionista francese disperso nei boschi sopra Beaulard: le ricerche anche con l'elicottero

Da questa mattina l'elicottero Drago dei vigili del fuoco è impegnato nella ricerca di un escursionista disperso da ieri pomeriggio nelle montagne sopra Beaulard, tra Oulx e Bardonecchia, in Val di Susa.

L'uomo, un 52enne francese appassionato di corsa, ieri pomeriggio era uscito per una passeggiata in solitaria nei boschi, ma non ha mai fatto ritorno.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa del marito. Il cellulare dell'uomo ha agganciato la rete fino alle 5 del mattino di oggi, poi il segnale si è spento rendendo impossibile ogni contatto. Per questo si sono messe in moto le squadre di ricerca e l'elicottero, che da ore stanno battendo la zona in cerca di qualche indizio. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, personale sanitario del 118 Azienda Zero, carabinieri della compagnia di Susa e volontari della protezione civile.

Si ipotizza che l'uomo possa essere stato vittima di un infortunio o di un malore improvviso mentre percorreva i sentieri della zona.