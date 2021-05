L'Unione Europea ottimista sul completamento del tunnel della Torino-Lione

La coordinatrice Ue del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, si è detta "ottimista" riguardo al completamento del tunnel di base della Torino-Lione durante un'audizione alla commissione Trasporti del Parlamento europeo.

Radicova ha fatto riferimento alla "sigla dei contratti per l'avvio dei lavori da lato francese, per ora, e dall'anno prossimo dal lato italiano" e agli "investimenti per aumentare la capacità dell'hub ferroviario di Lione con un potenziamento dell'area di Torino".

"Sono stati fatti dei progressi, siamo vicini ad attuare i progetti di decisioni", ha commentato la coordinatrice, aggiungendo che negli incontri e nei documenti firmati tutte le nostre tesi "sono a favore della realizzazione del tunnel".