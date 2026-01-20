Bilancio regionale: Tronzano, “Iter corretto e regolare. Il nuovo parere sarà allegato alla manovra aggiornata, come previsto dalla normativa”

“La discussione sul bilancio regionale si sta svolgendo nel pieno rispetto delle regole, della trasparenza e delle prerogative del Consiglio. Il parere dei revisori dei conti redatto dal precedente collegio, pur superato dagli sviluppi successivi, è stato consegnato ai consiglieri nella giornata di ieri. Il nuovo collegio, che si è insediato all’inizio di gennaio, esprimerà un parere aggiornato sulla manovra modificata che sarà presentata in aula, corredata dell’emendamento già illustrato in Commissione”. Lo dichiara l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, rispondendo alle critiche sollevate da alcuni gruppi consiliari di opposizione.



“È bene chiarire – aggiunge Tronzano – che la legge di stabilità e la legge di bilancio, approvate dalla Giunta il 31 ottobre, sono state oggetto di modifiche sostanziali nel corso dell’iter consiliare. Il parere iniziale, espresso dal precedente collegio, si riferisce a una versione del testo che non corrisponde più a quella attuale. Per questo motivo il nuovo parere, redatto dai revisori in carica, sarà quello che accompagnerà l’approvazione del bilancio entro il termine previsto del 30 gennaio”.



L’assessore ha inoltre ribadito che “il parere effettivamente rilevante e vincolante sarà quello aggiornato, come prevedono le disposizioni di legge, che sarà allegato alla legge in Aula, insieme al maxiemendamento che sistematizza le voci di spesa e recepisce le indicazioni emerse durante il confronto consiliare. Dispiace – conclude Tronzano – che si continui ad alimentare una polemica infondata. Il confronto sul bilancio è un momento di responsabilità e visione strategica per il Piemonte. Stiamo operando con puntualità, rigore e coerenza istituzionale, per dare al territorio uno strumento solido ed efficace in un momento economico particolarmente complesso”.