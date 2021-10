Ritorna Bardonecchia scena 1312, festival culturale musicale e teatrale

“Bardonecchia Scena 1312”, festival culturale musicale e teatrale estivo d’alta quota, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, è realizzato per la parte teatrale dall’Accademia dei Folli, compagnia torinese, artisticamente diretta da Carlo Roncaglia, regista e attore che, da martedì 3 a mercoledì 18 agosto, organizza nove spettacoli: otto al Palazzo delle Feste, di cui due pomeridiani rivolti principalmente ai più giovani ed uno itinerante a Rochemolles abbinato ad una degustazione di prodotti tipici montani.

La stagione prende il via martedì 3 agosto con Scala Reale, breve viaggio nella storia sabauda, con protagonista re Carlo Alberto, spettacolo teatral-musicale, in quanto la colonna sonora è a cura degli strumentisti di Estemporanea, la compagnia torinese che si occupa della parte musicale dell’intero festival culturale estivo.

Giovedì 5 agosto sono in calendario due spettacoli: nel pomeriggio La gabbianella e il gatto, un racconto, tratto dal capolavoro di Sepùlveda, rivolto ai più piccoli, ma in grado di catturare l’attenzione anche di adulti mentre in serata va in scena Fred dal whiskey facile. Omaggio a Fred Buscaglione, un ritratto tra musica e teatro del polistrumentista e cantautore torinese deceduto nel 1960 a trentotto anni.

Lunedì 9 agosto è la volta di Canzoni delle osterie di fuori porta, inedito spettacolo, con protagonista la musica e la poesia di Francesco Guccini, cantastorie, compagno di bevute, nottambulo, cantautore, scrittore e attore contemporaneo modenese.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto va in scena Monsters &Co, un appuntamento tutto da ridere dedicato ai più giovani, sui vecchi e nuovi mostri mentre in serata è la volta di La luna è una lampadina, lettura pubblica a due voci di alcuni dei più significativi brani poetici di Dario Fo, attore e drammaturgo, premio Nobel per la Letteratura nel 1997, scomparso nel 2016.

Giovedì 12 a Rochemolles, pittoresco borgo, trasformato in suggestivo palco naturale, al chiaro di luna, viene rappresentata La grande storia nel nostro piccolo, spettacolo itinerante in sei stazioni, un prologo e un epilogo, abbinato alla degustazione di prodotti tipici, a cura dell’Associazione Vivi Rochemolles, scanzonato ritratto di alcune icone senza tempo: Giovanna d’Arco, Caterina di Russia, Garibaldi, Stalin, Gandhi e Greta Thunberg, tutti insieme nel stesso Borgo.

Lunedì 16 si ritorna al Palazzo delle Feste per Uomini e topi, uno studio-reading tratto dal capolavoro di John Steinbeck: un piccolo intenso dramma sull’amicizia e sull'emigrazione a Ovest, terra di mancate promesse.

La stagione estiva 2021 nella Conca di Bardonecchia si conclude mercoledì 18 agosto con lo spettacolo L’amore sacro e l’amor profano, la leggendaria storia di Abelardo ed Eloisa, che si amarono per pochi mesi e si scrissero per vent’anni. Entrambi soffrirono tantissimo: lei ci rimise la giovinezza, lui la reputazione e la virilità.

Gli spettacoli, messi in scena nel rispetto delle norme volte a contenere la pandemia COVID-19, prevedono la prenotazione obbligatoria e tempestiva dei posti, a fronte di un contributo simbolico, da effettuare per tempo all’Ufficio d’Informazioni Turistiche di piazza Alcide De Gasperi, 1/A.