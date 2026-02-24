None cammina per vie e luoghi del paese intitolati a donne

Scoprire la storia di scrittrici e artiste e riflettere sui loro diritti tra camminate e flash mob, in vista della Giornata internazionale della donna: l’Informagiovani di None organizza degli incontri gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, sostenuti dal Comune, in collaborazione con le associazioni del paese e la Cooperativa Sociale Educazione Progetto.

Il primo appuntamento è per oggi, martedì 24 febbraio, con ‘Strade di donne. Vie e luoghi di None: le storie delle donne a cui sono intitolate’ tra le vie del paese, passando da Ada Gobetti, a cui è intitolata la scuola media del paese, per la via dedicata a Diodata Saluzzo, fino a Maria Grazia del Lungo Barbi, che dà il nome alla Biblioteca Comunale.

Si proseguirà giovedì 26 febbraio con ‘Strade di arte e resistenza. Donne nel mondo dell’arte’, con l’associazione artistico-culturale Poly Art Studio, parlando di Frida Kahlo, Berthe Morisot, Artemisia Gentileschi e Tamara de Lempicka.

Giovedì 5 marzo, infine, l’Accademia Elle Ballet propone ‘Strade che imparano a volare. Flash mob: a quali diritti far prendere il volo?’, un racconto artistico per i diritti delle donne.

Durante le tre camminate cittadine, che si terranno dalle 17 alle 19, verranno proposte letture e approfondimenti tematici in collaborazione con Biblioteca Civica di None, PolyArt Studio, Asd Bike&more e Accademia Elle Ballet. Per partecipare è sufficiente compilare il form https://forms.gle/Yd8pwvLbQ9EtHe4Z6. Per informazioni su orari e percorsi è possibile visitare le pagine social di Informa Giovani o contattare il 380 1574019.

Il ciclo si concluderà sabato 7 marzo, quando alle 15 si svolgerà la Just The Woman I Am, camminata e corsa a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Già venerdì 21 novembre, durante lo spettacolo per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne al Cinema Teatro Eden, si era posto l’accento su quanto il rispetto e la parità di genere necessitino di percorsi trasversali e continuativi. “La comunità, quando si unisce per un obiettivo comune, è capace di costruire messaggi concreti per una società più giusta e rispettosa, solidale e interconnessa senza distinzioni di alcun tipo”, afferma Paola Difino, assessora alle Politiche giovanili del Comune di None.

I quattro incontri intendono quindi costruire riflessioni intergenerazionali e collettive capaci di creare un ponte tra la giornata del 25 novembre e la giornata dell’8 marzo. “Il lavoro che portiamo avanti si concretizza in occasioni come questa, dove associazioni, servizi e realtà del territorio collaborano insieme. E attraverso questa rete che si costruiscono opportunità concrete e si rafforza il senso di appartenenza alla comunità”, aggiunge Enrico Martoglio, coordinatore delle attività dell’Informagiovani di None.