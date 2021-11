Cambia il mondo dei trasporti, Chiorino: "La modifica è dannosa per imprese, lavoratori e ambiente"

"Più traffico, più danni all’ambiente, più costi, più rischi di crisi d’impresa . Lo operazioni del Governo sono un continuo attacco a imprese e famiglie. La modifica sui trasporti eccezionali introdotta nel DL Infrastrutture è inutile e dannosa e avrà ripercussioni pesantissime anche sulla nostra economia oltre che sull’ambiente", lo dichiara l'assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino a proposito della norma contenuta del DL Infrastrutture e relativa alla modifica del codice della strada riguardo ai trasporti eccezionali.



“La nuova norma non tutela la sicurezza e non tutela l’ambiente: i riflessi nefasti a cascata si risentiranno ovunque. Come al solito questo Governo ha pensato all’ennesima normativa che attacca il nostro sistema economico e che si tradurrà in un incremento di costi che inevitabilmente renderanno più caro il prodotto finito oltre a mettere in difficoltà le nostre imprese”.