Bisarca si ribalta sulla provinciale 143 tra Orbassano e Nichelino, circolazione in tilt

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 novembre, sulla strada provinciale 143 che collega Orbassano a Nichelino è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto una bisarca carica di autovetture nuove che si è ribaltata.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo che circolava in direzione Nichelino dopo aver perso il controllo del camion è finito con la ruota anteriore destra sulla bialera che costeggia la provinciale. A questo punto, Il mezzo con il suo carico si è ribaltato sul fianco. molti i danni riportati alle 7 vetture nuove caricate

Il conducente, quasi illeso è stato soccorso dal personale del 118 mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area per una fuoriuscita di gasolio dal mezzo. Il conducente, un quarantenne di origine romene, è risultato negativo all'alcool test.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Nichelino. Traffico rallentato per le complicate fasi di rimozione del mezzo e dai molti curiosi che transitavano nella zona.