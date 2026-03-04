La Polizia locale di Nichelino a caccia dei 'furbetti dei parcheggi'

Particolare attenzione pone da sempre il Comando di Polizia Locale di Nichelino nella tutela degli utenti della strada più fragili (anziani, bambini, disabili). Con riferimento specifico ai portatori di disabilità, il Comando, ha gestito nel 2025, tra rinnovi e nuovi permessi, il rilascio di circa 400 contrassegni per la sosta negli spazi dedicati.

Oltre cento le multe lo scorso anno

Massimo rigore nel contrasto agli spazi di sosta disabili occupati in maniera impropria: più di un centinaio le sanzioni elevate lo scorso anno per la sosta irregolare (165 euro per i ciclomotori e motoveicoli e 330 euro per gli altri veicoli, oltre alla sanzione accessoria della rimozione e di 4 punti sulla patente di guida).

Ulteriori controlli sul territorio, svolti anche in abiti civili, sono poi finalizzati all’uso improprio del contrassegno, pratica particolarmente odiosa in quanto arreca disagio a chi ne ha effettivamente reale bisogno: nel 2025, cinque i permessi ritirati e sospesi.

"Interventi con priorità assoluta"

Il Comandante Giustino Goduti sottolinea: “Per noi questi interventi hanno la priorità assoluta, l’indirizzo anche per quest’anno è quello di tenere sempre alta l’attenzione a tutela dei soggetti più fragili, perché Nichelino dev’essere una città vivibile e accessibile a tutti. Parcheggiare abusivamente in uno stallo per disabili non è accettabile, perché genera ulteriori barriere per coloro che già devono affrontare mille difficoltà quotidiane”.