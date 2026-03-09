Nichelino, conto alla rovescia per il ritorno della Marcia della Pace

Nel corso degli anni è diventata una tradizione della città. E in un periodo di guerre, violazione del diritto internazionale, uso delle armi come strumento di potere e tensioni mondiali oggi assume un significato ancora più importante. A Nichelino è tutto pronto per la nuova edizione della Marcia della Pace, in programma sabato 14 marzo, con partenza alle 14.30 da piazza Camandona e arrivo nella centralissima piazza Di Vittorio.

Azzolina: "Nulla di più aberrante della guerra"

"Non c’è nulla di più aberrante e contro natura della guerra. Per questo, sabato marceremo insieme per ribadire con forza l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra", sottolinea l'assessore alla Pace del Comune di Nichelino Alessandro Azzolina. "Marceremo per dire no al piano di riarmo europeo e globale e per chiedere che quelle risorse vengano investite in ciò che serve davvero alle persone: scuola, sanità, ambiente, diritti sociali".

"Lo faremo con lo spirito che da sempre caratterizza questa marcia: una piazza gioiosa, colorata, aperta, dove la nostra comunità si ritrova per dire che non vuole essere complice della guerra e che un altro futuro è possibile", conclude Azzolina. "In tempi in cui le nubi si addensano, tenersi stretti e strette diventa un atto politico".