Scuola, 7 milioni di euro a quelle paritarie di infanzia del Piemonte

“Garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa è tra le nostre priorità – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino nell’annunciare la misura approvata questa mattina dalla Giunta Regionale a sostegno delle scuole paritarie e ai servizi per l’infanzia dei Comuni piemontesi più piccoli. Stanziato un intervento economico di 6.930.000,00 di euro. “Questa è l’ennesima testimonianza di come il nostro impegno si traduca in fatti, concreti e tangibili. L’importanza della funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie è evidente: e con questo importante finanziamento, abbiamo voluto riconoscerne il servizio di pubblica utilità che svolgono sui territori, soprattutto marginali, per concorrere alle spese di gestione e funzionamento sostenute nel corso dell’anno scolastico”.

Le risorse, che saranno assegnate attraverso un bando di prossima uscita, sono in gran parte destinate ai Comuni, alle Comunità collinari e alle Unioni montane convenzionate con scuole paritarie dell’infanzia. “Per una precisa scelta regionale, il sostegno sarà destinato in parte preponderante e corrispondente al 75% del totale, alle scuole dell’infanzia situate in Comuni sotto i 15 mila abitanti oppure in frazioni di Comuni più grandi. Così facendo intendiamo favorire l’accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei piccoli centri, contribuendo a prevenire lo spopolamento dei territori e premiando lo sforzo di sindaci e amministratori per mantenere vivi anche i Comuni meno popolosi.” Il restante 25% del contributo sarà destinato alle scuole collocate in Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Le informazioni per accedere al bando sono presenti sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, unitamente alla Modulistica e a sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it).