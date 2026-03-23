Referendum, anche Moncalieri e Nichelino dicono No alla riforma Nordio

Se Torino ha scelto in massa di votare No al referendum sulla giustizia, anche la cintura sud ha seguito la stessa tendenza del capoluogo.

Moncalieri ha visto recarsi alle urne il 64,53% degli aventi diritto, con la prevalenza dei contrari alla riforma Nordio con il 58,43% (Sì al 41,57%), mentre a Nichelino la percentuale dei votanti è stata inferiore (59,76%) ma il No ha raggiunto la soglia del 61,60%.

Ma se in queste due città, governate da anni dal centrosinistra, era attesa la vittoria del No, fa specie il risultato di Beinasco, che dall'autunno del 2021 è a guida centrodestra. Qui l'affluenza è stata al 63,5%, con i contrari alla proposta Nordio al 63,04% e il Sì che non è andato oltre il 36,96%.