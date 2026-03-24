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Cronaca | 24 marzo 2026, 10:08

Spaccate nel centro di Torino, Lo Russo: "Servono più agenti e telecamere"

Otto episodi si sono verificati soltanto negli ultimi venti giorni

Spaccate nel centro di Torino, non si placa l'ondata

Spaccate nel centro di Torino, non si placa l'ondata

Non si ferma l’ondata di furti nei negozi del centro di Torino. Le ultime due attività prese di mira sono state Cortassa Materassi in via Pietro Micca e Cannabis Culto, in corso San Martino 1 dietro piazza Statuto. Un doppio episodio che aggrava il bilancio: negli ultimi venti giorni si registrano otto spaccate.

Più controllo e telecamere 

Azioni dove nella maggior parte dei casi sono più rilevanti i danni economici alle vetrine, che la refurtiva. Ad intervenire sul tema il sindaco Stefano Lo Russo: "Serve maggior controllo del territorio e presidio delle forze ordine, che devono essere visibili: non si sono ancora colmate le carenze della Polizia di Stato a Torino, mancano 200 agenti".

"Noi - ha aggiunto - sollecitiamo che questo gap venga colmato. L'altro fronte è quello della videosorveglianza, che non risolve i problemi delle spaccate, ma può permettere di individuare i colpevoli". Richieste che il primo cittadino non solo ha fatto ai microfoni, ma che da tempo porta al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. 

Cinzia Gatti

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