Spaccate nel centro di Torino, Lo Russo: "Servono più agenti e telecamere"

Non si ferma l’ondata di furti nei negozi del centro di Torino. Le ultime due attività prese di mira sono state Cortassa Materassi in via Pietro Micca e Cannabis Culto, in corso San Martino 1 dietro piazza Statuto. Un doppio episodio che aggrava il bilancio: negli ultimi venti giorni si registrano otto spaccate.

Più controllo e telecamere

Azioni dove nella maggior parte dei casi sono più rilevanti i danni economici alle vetrine, che la refurtiva. Ad intervenire sul tema il sindaco Stefano Lo Russo: "Serve maggior controllo del territorio e presidio delle forze ordine, che devono essere visibili: non si sono ancora colmate le carenze della Polizia di Stato a Torino, mancano 200 agenti".

"Noi - ha aggiunto - sollecitiamo che questo gap venga colmato. L'altro fronte è quello della videosorveglianza, che non risolve i problemi delle spaccate, ma può permettere di individuare i colpevoli". Richieste che il primo cittadino non solo ha fatto ai microfoni, ma che da tempo porta al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza.