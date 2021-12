Riaperto l'hub vaccinale dell’Università di Torino

Riapre oggi, martedì 7 dicembre, il Punto vaccinale dell’Università di Torino. È collocato in via Correggio 20, a Torino, nel nuovo Campus didattico di UniTo, situato nell’ex sede della Stampa (tra via Marenco e via Correggio).

Il Punto vaccinale di UniTo prosegue l’esperienza positiva del precedente hub vaccinale del Palazzo del Rettorato dell’Ateneo che, nei mesi cruciali dell’emergenza sanitaria, ha garantito la somministrazione delle dosi anti-Covid. Il centro di via Correggio fa parte del sistema regionale di vaccinazione, in coordinamento con l’Asl Città di Torino, ed è rivolto al personale universitario e alla cittadinanza, convocati via sms attraverso la piattaforma della Regione Piemonte “Il Piemonte ti vaccina”.

Il Punto vaccinale di UniTo è aperto tre giorni alla settimana dalle ore 9 alle ore 16. Questa settimana è attivo martedì, giovedì e venerdì, mentre nelle prossime settimane i giorni di servizio saranno martedì, mercoledì e giovedì. Il Punto vaccinale, organizzato dalla Scuola di Medicina dell’Università di Torino, è coordinato dal Prof. Enrico Pira, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro dell’Ateneo.

L’hub prevede un regime di vaccinazioni pari a 350-400 dosi al giorno, grazie a quattro linee vaccinali.