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Sanità | 22 aprile 2026, 15:15

Istituto di Candiolo: nuovi endoscopi dalla fondazione Vialli e Mauro

La consegna stamattina per supportare il contrasto alle patologie gastrointestinali

Istituto di Candiolo: nuovi endoscopi dalla fondazione Vialli e Mauro

Sono integrati con l’Intelligenza artificiale e permettono diagnosi più precoci e accurate, consentendo un monitoraggio personalizzato delle patologie gastrointestinali.

I nuovi endoscopi, compatibili con  la piattaforma Olympus EVIS X1, sono stati donati stamattina dalla Fondazione Vialli e Mauro all’Istituto Irccs di Candiolo, acquistati grazie agli eventi organizzati negli ultimi mesi e al sostegno della Fondazione compagnia di San Paolo, si aggiungono al macchinario donato nel 2024 per la diagnosi, stadiazione e cura (in casi selezionati) del tumore al pancreas.

Redazione

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