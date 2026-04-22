Istituto di Candiolo: nuovi endoscopi dalla fondazione Vialli e Mauro

Sono integrati con l’Intelligenza artificiale e permettono diagnosi più precoci e accurate, consentendo un monitoraggio personalizzato delle patologie gastrointestinali.

I nuovi endoscopi, compatibili con la piattaforma Olympus EVIS X1, sono stati donati stamattina dalla Fondazione Vialli e Mauro all’Istituto Irccs di Candiolo, acquistati grazie agli eventi organizzati negli ultimi mesi e al sostegno della Fondazione compagnia di San Paolo, si aggiungono al macchinario donato nel 2024 per la diagnosi, stadiazione e cura (in casi selezionati) del tumore al pancreas.