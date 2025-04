Furti con auto-ariete nelle tabaccherie, la Circoscrizione 5 chiede i dissuasori

Due colpi in pochi giorni, stessa modalità, stesso bersaglio: le tabaccherie. È la denuncia che arriva dal presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, che ha raccolto la segnalazione di un esercente della zona preoccupato per l’ondata di furti avvenuti recentemente tra Borgo Vittoria e Vallette.

Attività nel mirino

Nel mirino dei malviventi, due attività commerciali - una in via Foglizzo, nei pressi dell’ufficio postale, l’altra in via delle Pervinche - entrambe colpite con lo stesso modus operandi: i ladri rubano un’auto, la lanciano contro la serranda della tabaccheria usandola come ariete, entrano, arraffano la merce e fuggono con un’altra auto d’appoggio.

“Un’escalation che desta seria preoccupazione tra i commercianti del quartiere - dichiara Crescimanno -, e che impone un intervento urgente. Il titolare di una tabaccheria, consapevole della vulnerabilità della sua posizione, ha chiesto l’installazione di dissuasori sul marciapiede, per impedire simili incursioni notturne”.

L'appello

Oltre alla questione sicurezza, l’esercente segnala anche la necessità di istituire un posto per il carico e scarico merci, indispensabile per le attività quotidiane e la logistica dell’attività commerciale. Motivo che ha portato Crescimanno a lanciare un appello agli assessori Chiavarino, Foglietta e Porcedda affinché intervengano con misure concrete a tutela delle attività economiche del territorio:

“Confidiamo - conclude Crescimanno -, in un intervento sollecito per garantire maggiore sicurezza e funzionalità alle nostre realtà commerciali, già messe a dura prova da difficoltà economiche e carenze strutturali”.