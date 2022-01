Rivoli, oggi i funerali di Noemi Lanfranconi Gianotti, prima donna dirigente all'Urbanistica di Torino

Si svolgeranno oggi alle 14.30, al cimitero di Rivoli, i funerali di Noemi Lanfranconi Gianotti. Scomparsa a 83 anni, è stata la prima donna ad aver ricoperto il ruolo di dirigente all'Urbanistica al Comune di Torino.



Laureata in giurisprudenza a 23 anni, è stata, come detto, alla guida della divisione comunale Urbanistica e, nel periodo in cui nella Mole Antonelliana veniva allestito il Museo nazionale del cinema, al vertice servizi culturali della Città.