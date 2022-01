Piazza Carducci, i commercianti: "Bene i lavori, ma serve al più presto una convenzione per i parcheggi"

Il lavori in piazza Carducci proseguono, ma la presidente dei commercianti, Alessandra Girardello, esprime la sua preoccupazione sui parcheggi che verranno a mancare. L'intervento infatti toglierà 60 posti auto che venivano utilizzati da lavoratori, residenti, ma anche clienti dei negozi che si affacciano sulla piazza. A tal proposito la Circoscrizione aveva intenzione di stipulare una convezione con la Gtt per il parcheggio tra via Chisola e via Pagliani: “Abbiamo deciso di istituire una convenzione con il parcheggio della GTT, a 100 metri di distanza dalla piazza, quello di via Chisola, il Parchetto Nizza” spiegava già a novembre 2021, il presidente Massimiliano Miano. Una convenzione che però per ora non è ancora stata concordata.

“Sono necessari contratti Gtt che non sono ancora stati fatti - commenta Girardello -. L’esedra destra è ancora più penalizzata rispetto all'altra che ha ancora qualche parcheggio di appoggio. Bisogna cercare di dare un pre parcheggio, anche è solo per appoggio, e poi fare dei contratti con il parcheggio vicino, ma era una soluzione da trovare prima”.

Dalla circoscrizione fanno però sapere che si sono attivati su questo punto. “Ci siamo attivati - spiega il coordinatore Dario Pera - stiamo lavorando per avere un prezzo conveniente per i residenti, magari da 0.50 centesimi all’ora”.

Il volto nuovo di piazza Carducci sarà la prova del nove per il commercio locale. “Molti capiranno quest'anno se continuare o chiudere. Il Natale non è andato comunque molto bene a causa del covid. Non c’è movimento, tra smart working e quarantene, il commercio ha subito un calo generale”.