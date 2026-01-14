 / Politica

Politica | 14 gennaio 2026, 14:52

Europa Radicale domani e sabato manifesta a Torino a sostegno popolo iraniano

Gli appuntamenti in piazza Castello e piazza Carignano

Bandiera dell'Iran (foto d'archivio)

Europa Radicale sara’ presente a Torino sia domani in piazza Castello sia sabato in piazza Carignano alle manifestazioni a sostegno della popolazione iraniana. 

Ad annunciarlo Igor Boni e Marco Taradash che in una nota sottolineano: “Partecipiamo da sempre e continueremo a farlo a tutte le iniziative volte alla cacciata degli Ayatollah. Dopo la fine del regime criminale teocratico saranno gli iraniani a dover decidere del loro futuro. Compito nostro è dare voce, forza e sostegno ai milioni di donne e uomini che a rischio della vita inondano le strade delle città iraniane e sollecitare in ogni modo una presa di coscienza collettiva in occidente che mobiliti altrettanti milioni di persone”.

comunicato stampa

