Europa Radicale domani e sabato manifesta a Torino a sostegno popolo iraniano

Europa Radicale sara’ presente a Torino sia domani in piazza Castello sia sabato in piazza Carignano alle manifestazioni a sostegno della popolazione iraniana.

Ad annunciarlo Igor Boni e Marco Taradash che in una nota sottolineano: “Partecipiamo da sempre e continueremo a farlo a tutte le iniziative volte alla cacciata degli Ayatollah. Dopo la fine del regime criminale teocratico saranno gli iraniani a dover decidere del loro futuro. Compito nostro è dare voce, forza e sostegno ai milioni di donne e uomini che a rischio della vita inondano le strade delle città iraniane e sollecitare in ogni modo una presa di coscienza collettiva in occidente che mobiliti altrettanti milioni di persone”.