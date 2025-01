Piano inverno, a Torino mille posti letto per i clochard: sopralluogo del sindaco

Sopralluogo questo pomeriggio del sindaco Stefano Lo Russo agli sportelli del Servizio homeless Torino in via Sacchi 49. Un punto unico di accesso e orientamento ai servizi per i clochard, che qui possono trovare anche l’ambulatorio socio sanitario dell'Asl per una visita generica.

L'ex Buon Pastore

Il primo cittadino ha poi seguito il lavoro degli operatori che prestano assistenza ai senzatetto in strada, visitando in chiusura l'ex Buon Pastore.

La struttura di corso Regina Margherita 153 - inaugurata lo scorso anno di proprietà della Città e gestita dalla Croce Rossa Italiana in partenariato con altri enti del Terzo Settore - può ospitare in via temporanea fino a 80 persone, siano essi adulti singoli, famiglie e minori non accompagnati.

Il sito non è ad ingresso libero, ma gli ospiti sono indirizzati qui perché seguiti da associazioni o servizi sociali, che li prendono in carico direttamente o attraverso il Servizio homeless Torino.

Mille posti letto

Per il piano di accoglienza invernale 2024/2025 rivolto ai senzatetto, la Città di Torino ha messo a disposizione complessivamente circa 1.000 posti letto, 80 in più dello scorso anno. Distribuiti in varie strutture con il coinvolgimento attivo di 38 enti del Terzo Settore, lo stanziamento complessivo per l'iniziativa è di circa 7milioni di euro. Servizi potenziati