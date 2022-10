Una mattina dove cadde la gru per dire basta alle morti sul lavoro: "Sono omicidi, non incidenti" [VIDEO]

" Siamo la quarta peggiore regione in Italia per morti e infortuni, a causa della formazione, ma anche di macchinari che non vengono controllati pur di accelerare la produzione ". Giorgio Airaudo , segretario regionale di Cgil lancia l'allarme, ancora una volta: " Nessuna morte sul lavoro è inevitabile, ognuna è inaccettabile, ancora di più se si tratta di studenti che stanno facendo formazione. Di lavoro non dovrebbe morire nessuno ".

Ma l'allarme è risuonano molte altre volte, l'ultima qualche giorno fa, a Rivoli, ancora in un cantiere edile. Per ribadire il no a qualunque episodio di questo genere è stato organizzato per giovedì 20 ottobre un presidio dalle 10 alle 12 con quattro ore di sciopero, alla presenza dei segretari di categoria e delle tipologie di lavoratori più esposti.

Sindacati in trincea contro i morti e gli infortuni sul lavoro . A quasi un anno dalla tragedia di via Genova , Cgil, Cisl e Uil organizzano un presidio dove cadde la gru e persero la vita tre operai.

" I numeri dicono molto - aggiunge Alessio Ferraris , segretario Cisl Piemonte - e il loro rapporto alle ore lavorate dice ancora di più. È evidente che qualcosa non ha funzionato nei sistemi di tutela e controlli: manca personale, ma anche a fronte di questa carenza sia rileva che oltre il 70% delle ispezioni rileva elementi negativi. Ma dopo, cosa succede? Questo non lo sanno nemmeno gli rls che hanno richiesto il controllo ".

"Se le persone non ricevono la giusta formazione, perché precari o addirittura in nero, è molto più facile incorrere in un incidente - sottolinea Gianni Cortese, segretario Uil per Torino e Piemonte - Penso anche a forme di apprendistato o alternanza scuola lavoro che di fatto si sostituiscono a carenze di personale. E i controlli sono talmente rari che le aziende preferiscono rischiare".

"Per questo chiediamo una patente a punti per le imprese, con interventi severi non si rispetta la vita. Non si tratta di incidenti sul lavoro, ma di omicidi", conclude il segretario della Uil.