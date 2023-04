A Pinerolo sbarcano gusto e divertimento con il Rolling Truck Street Food Festival

Quattro giorni di festa, tra gusti speciali, musica e tanto divertimento. Da sabato 22 a martedì 25 aprile, dalle 11.00 a mezzanotte (orario continuato), il Rolling Truck Street Food Festival porterà la sua carovana colorata e festosa a Pinerolo. In occasione della locale Fiera di Primavera, infatti, Largo Lequio sarà animato dalle numerose e imperdibili proposte di street food e da un intrattenimento unico grazie alla presenza di DJ set ogni sera.

In questa atmosfera frizzante e festosa, gusteremo tante prelibatezze nazionali e internazionali, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori d’Italia e del mondo. Per chi non sa rinunciare a un buon piatto di carne, ecco arrosticini abruzzesi, carne di cavallo, hamburger e battuta di Fassona, stracotto al Nebbiolo, vitello tonnato, Tomahawk di manzo, salsiccia di Bra e polpette.

La tradizione comanda con olive ascolane, Pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, Pan tometta, Pan Tartufo, Panzerotti, Gnocco Fritto con salumi e nutella, Pinsa, Raviolini del Plin, il Cuzzetiello Napoletano, con un tocco dei sapori della vera cucina partenopea.

Carpaccio e altre specialità di polpo, frittura di pesce e specialità con salmone, moscardini, pesce spada saranno la gioia degli amanti del pesce, mentre chi vuole andare “oltre confine” troverà hot dog, hamburger di Black Angus, pulled pork, specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum, pan pork, pita, falafel, burritos, tacos e nachos.

Immancabile una dolce chiusura, con i cannoli siciliani riempiti al momento, cassatine e churros, oltre a vini selezionati, cocktail colorati, birre artigianali e il divertente Bubble Tea.

Dal gusto al divertimento, poi, il passo sarà davvero breve, visto che ogni serata sarà animata da buona musica.

L’evento, organizzato da Nova Eventi, è a partecipazione gratuita.