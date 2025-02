L'assessore Vignale in visita ai poderi per rilanciare il progetto Stupinigi 2030

Una visita programmata da tempo e pensata per rilanciare il progetto Stupinigi 2030, per valorizzare l'area attorno alla Palazzina di Caccia per farla diventare, secondo gli auspici della Regione e del governatore Cirio, una nuova Venaria.

La visita dell'assessore Gian Luca Vignale

L'assessore regionale allo Sviluppo e al Patrimonio Gian Luca Vignale ha incontrato nella mattina di oggi, giovedì 27 febbraio, i rappresentanti degli enti che gestiscono le diverse proprietà ed immobili regionali, gli amministratori dei Comuni e le attività nell’area della Palazzina.

Ad accoglierlo il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, che lo ha accompagnato durante la visita ai poderi, dalla Dimora di Artemide a Nichelino alla Cascina Le Piniere a Candiolo, realtà che rappresentano attività storiche e culturali di grande valore per il territorio.

Tolardo: "Tutelare e valorizzare quest'area"