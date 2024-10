La Fira di Bobbio Pellice non si fa fermare dalla pioggia

La pioggia non ferma al Fira di Bobbio Pellice. Oggi – domenica 27 ottobre – si svolgerà comunque la fiera commerciale, la sfilata del bestiame, e la maggior parte degli eventi proposti nel pomeriggio, nonostante le previsioni del tempo non siano ancora favorevoli. “Poiché il bollettino meteo non prevede allerta arancione la manifestazione si svolgerà come da programma” afferma Luca Charbonnier del Comitato organizzatore. La Fira d’la Calà è la festa che ogni anno accompagna la discesa dei pastori con i loro animali dagli alpeggi e la loro sfilata è prevista alle 10,30. Già dal mattino in paese ci sarà la fiera commerciale ma la classica degustazione nei pascoli di via Villanova è stata spostata sotto l'ala comunale. Sempre sotto l'ala si svolgerà la castagnata del pomeriggio alle 15. “Anche il pranzo è confermato perché al riparo sotto la tensostruttura montata per la fiera in piazza V Divisione G.L. e verrà fatta anche l'estrazione della lotteria”. Durante la Fira sarà possibile acquistare le magliette dedicate all'edizione di quest'anno e il ricavato andrà a sostenere l'attività del Comitato organizzatore.