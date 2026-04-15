La Pietra di Luserna raccontata nella ‘librocena’ di MineraLuserna 2026

Un libro che parla della storia, della geologia, dei tipi di lavori in cui è stata usata, del rapporto identitario e culturale con il territorio: la Pietra di Luserna raccontata sotto più punti di vista dal geologo Gabriele Vola sarà al centro della serata organizzata dall’associazione Sën Gian in preparazione alla rassegna MineraLuserna che si terrà a metà maggio.

‘Le pietre delle valli valdesi. La Pietra di Luserna’, edito da LAReditore, raccoglie dei contributi di vario genere pubblicati finora e redatti anche da Vola, arricchiti da più 130 fotografie e 30 tabelle. “È forse la prima volta in cui viene pubblicato qualcosa che raccoglie tutto quello che c’è da dire sulla pietra di Luserna, sotto più aspetti. In passato ci sono stati contributi di tipo scientifico oppure storico o economico-sociale. Vola ha creato un lavoro di ampissimo respiro, complesso e completo”, afferma Tullio Parise, presidente di Sën Gian.

Si tratta del primo di tre volumi. “Gli altri due arriveranno presumibilmente nel biennio 2027-28 e saranno sulle altre pietre delle valli valdesi: il 2°tomo dovrebbe trattare dei marmi di Val Pellice e Val Germanasca e il 3° tomo si concentrerà su altre pietre in lavorazione come talco e grafite, materiali che vengono usati per l’architettura e nell’industria ad esempio.”

Vola risiede a Bergamo ma le sue origini sono della zona ed è molto legato al territorio. “È un caro amico. L’ho conosciuto durante una prima delle prime conferenze di MineraLuserna. Si è interessato alle attività che facciamo come associazione e da lì è nata una collaborazione. Durante la rassegna mineralogica di metà maggio, infatti, curerà le visite guidate alle cave di pietra”, aggiunge Parise.

La ‘librocena’ si terrà sabato 18 aprile alla Locanda San Bernardo a Bibiana e sarà un evento aperto a tutti, soci e non soci. Durante la presentazione del suo libro, che inizierà alle 18, Vola dialogherà con il coautore l’architetto Paolo Montesanto, che ha curato la parte relativa agli aspetti architettonici e alle tipologie costruttive. Alle 20 è prevista la cena. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 348 0382734 o 327 3149183 o mandare una e-mail agli indirizzi tullioparise@gmail.com o associazionesengian@gmail.com.