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Attualità | 15 aprile 2026, 13:47

Espressioni 2026 è di casa a Grugliasco: arte, musica e diritti civili

Tra emozione e partecipazione al Parco Culturale Le Serre dal 17 al 24 aprile

Tra emozione e partecipazione al Parco Culturale Le Serre dal 17 al 24 aprile

Tra emozione e partecipazione al Parco Culturale Le Serre dal 17 al 24 aprile

Dal 17 al 24 aprile il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco ospita Espressioni 2026, una rassegna che trasforma la mostra d’arte contemporanea in un’esperienza multisensoriale. Pittura, fotografia, scultura, illustrazione e arti visive dialogheranno con laboratori, musica, teatro e letteratura, creando un percorso capace di emozionare e coinvolgere tutto il pubblico.

Tra gli eventi imperdibili: l’incontro con Stefano Francescon, attivista di Trofarello e collaboratore di Libera, per esplorare narrativa e diritti civili; le presentazioni letterarie di Rosanna Caraci e Andreina Tarasco; la lectio magistralis del critico Enzo Nasillo; le performance teatrali di Agorart Teatro e non solo; la calata spettacolare dei Super Eroi Acrobatici di SEA; la musica della Banda Musicale e Majorettes di Grugliasco e dei giovani artisti Trap/Rap locali; infine, un’immersione nella tradizione con Espressioni Occitane in collaborazione con l’Associazione Occitani a Torino e l’Associazione Paradigma che presenterà una propria installazione artistica.

Non solo arte da ammirare: il pubblico potrà partecipare attivamente ai laboratori creativi, vivere degustazioni sensoriali con Sommelier FISAR, assistere a spettacoli teatrali e performance di danza, e lasciarsi ispirare da un percorso che unisce bellezza, comunità e impegno civile. Espressioni 2026 è un invito a entrare nell’arte, toccarla, ascoltarla, viverla. Ogni giorno una nuova esperienza da non perdere.

comunicato stampa

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