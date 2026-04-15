Musica e sfilata tra le vie del paese per i 95 anni del Gruppo Alpini di Piscina

Coro, concerto e sfilata previsti a Piscina per venerdì, sabato e domenica con l’obiettivo di festeggiare i 95 anni dalla fondazione del Gruppo Alpini, che oggi conta 84 soci, di cui 28 aggregati.

Creato nel 1931, all’inizio il gruppo fu guidato da Lorenzo Bertone fino al 1943, quando si sciolse la Sezione. Dal 1955, quando fu ricostituita, a lui sono seguiti altri 7 capigruppo: Francesco Terreno, Michele Santiano, Carlo Broccardi, Mario Battagliotti, Massimo Rosso, nuovamente Mario Battagliotti, Germano Gerlero e infine Piero Abate, in carica da gennaio 2012.

Tra le principali iniziative portate avanti negli anni ci sono i vari servizi di volontariato, in collaborazione con il Comune e con la Parrocchia. “Nel 2001, sotto la guida del capogruppo Gerlero, è stato realizzato un nuovo monumento ai Caduti in piazza, mentre durante il periodo Covid abbiamo prestato il nostro supporto davanti alla Chiesa e duranti i mercati per distribuire gel disinfettante alle mani e far rispettare tutte le procedure che andavano seguite in quel momento per la nostra salute – ricorda Abate –. Infine, nel 2024 abbiamo proposto ‘Un giorno da Alpino’ a Piscina con 80 bambini partecipanti, un’esperienza sicuramente impegnativa ma molto bella”. Nei prossimi mesi è in programma il trasferimento nella nuova sede: “Con il Pnrr il Comune ha fatto ristrutturare il locale dove c’erano le scuole vecchie e ora dovrebbero ridarci la stanza per inaugurare la nuova sede nei mesi a venire”.

I festeggiamenti per il compleanno del gruppo inizieranno venerdì 17 aprile alle 21, con la serata musicale del coro sezionale Ana ‘Bric Boucie’ di Pinerolo nella chiesa parrocchiale S.Grato di Piscina.

Sabato 18, alle 21, si terrà il carosello e il concerto della Fanfara Sezionale Ana ‘Montenero’ di Torino in piazza XXXI Maggio. In caso di maltempo tutto si svolgerà nella tensostruttura adiacente la piazza.

Domenica 19 aprile alle 8 ci sarà il ritrovo in piazza Suardi per l’iscrizione dei gagliardetti e la colazione alpina. Alle 9 dopo l’alzabandiera inizierà la sfilata per le vie di Piscina con la deposizione di corone floreali ai vari monumenti del paese: “Prima passeremo alla lapide dei Caduti, poi al monumento dell’Avis, che è nostro aggregato come associazione, e al cimitero al cippo dei partigiani. Infine, torneremo indietro al nostro monumento degli Alpini e in piazza Suardi”.

Alle 10,30 si terrà l’intervento del sindaco, del vicesindaco e delle altre autorità presenti e a seguire la Santa Messa in piazza Suardi. Alle 12,30 appuntamento per il Pranzo Alpino al Ristorante Centro di Piscina al costo di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il 340 3384725, il 3312966164 o il 3703214952.