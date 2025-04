Case popolari, il piano Atc per il triennio: bilancio da 749 milioni e 150 alloggi da recuperare

Il consiglio di amministrazione dell’Atc del Piemonte Centrale (Maurizio Pedrini, presidente; Fabio Tassone, vicepresidente; Andrea Sacco, consigliere) ha approvato nella seduta odierna, con parere favorevole del revisore, il bilancio preventivo 2025-2027. Il documento segna l’avvio del quinquennio di mandato dell’attuale amministrazione, entrata in carica il 16 gennaio scorso.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato predisposto nel rispetto del principio del pareggio finanziario complessivo di competenza e dell’esclusivo finanziamento delle spese correnti attraverso entrate correnti o fondi appositamente accantonati e complessivamente prevede entrate ed uscite, di pari importo, per rispettivi 299.392.781,90 euro per il 2025, 225.480.113,78 per il 2026 e 223.926.979,48 euro per il 2027.

Il documento risente delle conseguenze derivanti da anni caratterizzati da diversi fenomeni che hanno inciso, alcuni positivamente, altri meno sulla gestione dell’ente. Da un lato, infatti, gli incentivi previsti dal Superbonus e Sismabonus, insieme ai fondi Pnrr, hanno messo a disposizione risorse senza precedenti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, dall’altro la pandemia, i conflitti, le tensioni commerciali internazionali hanno messo sotto pressione il costo delle materie prime, in particolare energetiche, incidendo in modo significativo sulla capacità delle famiglie assegnatarie di far fronte alle spese e, di conseguenza, sull’andamento finanziario dell’Agenzia.

Sul fronte delle entrate correnti, costituite principalmente dai canoni di locazione e dalle spese per i servizi “ripetibili” (come luce, acqua, gas), si stima una riduzione di circa 600 mila euro. Un dato che risente dell’aumento delle difficoltà economiche delle famiglie assegnatarie (il canone medio riferito agli ultimi contratti di locazione stipulati nel 2024 è pari a 90 euro al mese). Per quanto riguarda invece la componente del bilancio in conto capitale, si evidenzia come il 2025 sia ancora caratterizzato, sia sul fronte delle entrate, sia su quello delle uscite, dalle risorse legate al Pnrr, la cui scadenza è fissata nel primo trimestre del 2026. Di qui la necessità per l’Agenzia di intercettare ogni possibile nuova fonte di finanziamento per proseguire nell’attività di riqualificazione del patrimonio immobiliare in gestione.

Sul fronte dell’indebitamento, la situazione appare ampiamente sotto controllo (il debito finanziario residuo al 21.12.2024 è pari a 774 mila euro) e non è previsto il ricorso a nuovo indebitamento a medio-lungo termine. L’accantonamento al fondo per i crediti di dubbia esigibilità, che l’Agenzia è tenuta a vincolare, è invece pari per il 2025 a 2.644.292,94 euro.

“Oltre a impegnarsi attivamente nella ricerca di ulteriori fondi per realizzare gli investimenti di cui il patrimonio di edilizia sociale ha assoluto bisogno, il nuovo Cda di Atc - dichiara il presidente Pedrini - si pone l’obiettivo di ridurre il più possibile il numero di alloggi vuoti, scongiurandone l’occupazione abusiva. Una prima risposta che va in questa direzione, recepita dal bilancio di previsione, è rappresentata dal bando per l’autorecupero che consentirà di rendere assegnabili in tempi brevi 150 alloggi attualmente non locati sul territorio della Città di Torino. A questo primo bando, seguiranno iniziative analoghe in altri comuni. Intensificare i rapporti con le amministrazioni locali e con gli abitanti delle case popolari, aumentando la presenza dell’Agenzia nei quartieri sono, d’altra parte, ulteriori fondamentali obiettivi che questa amministrazione intende perseguire, restituendo centralità alle persone che vivono nei complessi Atc”.