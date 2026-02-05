Linea Torino-Milano, Avetta (Pd) attacca: "Treni sempre più sovraffollati"

"Treni sovraffollati sulla linea Torino-Milano e pendolari costretti a scendere? Inevitabile se i treni che avrebbero dovuto avere 876 posti a sedere (con capacità massima 1987), in realtà di posti ne avevano solo 592 (con capacità massima 1118). Con una mia Interrogazione avevo denunciato quanto avvenuto il 24 e 25 novembre 2025 sulla linea Torino-Milano. La Giunta regionale ha spiegato come il sovraffollamento era dovuto al fatto che i tre convogli erano stati effettuati non con la normale composizione ma con materiale Rock, quindi con diverse centinaia di posti in meno. Proprio l’elevato affollamento alle stazioni intermedie (oltre ad un problema di segnalamento verificatosi a Chivasso) ha determinato i conseguenti ritardi": così il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta.

"Nessuna spiegazione delle ragioni che hanno indotto Trenitalia a impiegare una composizione con un numero di posti inferiore a quanto necessario. Ancora una volta la Regione Piemonte fa il ventriloquo di Trenitalia, limitandosi a riportare le cause dei disservizi (sarebbe ben strano non avessero una causa) e a ricordare che verranno applicate le penali previste dal contratto di servizio. A fronte dei disagi pressoché quotidiani sulle linee ferroviarie piemontesi questo non può bastare, soprattutto visti i significativi rincari su biglietti e abbonamenti (l’ultimo dei quali deliberato pochi giorni fa dall’Agenzia della mobilità). Un atteggiamento rinunciatario che si traduce inevitabilmente nella cancellazione del diritto dei passeggeri ad un servizio efficiente e di qualità", ha concluso Avetta.