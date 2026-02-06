Animali per terapia e inclusione, a Palazzo Lascaris il Forum sul valore sociale degli interventi assistiti

Si è svolto nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris il Forum “Il valore sociale degli animali dalla terapia all’assistenza”, appuntamento dedicato al ruolo degli animali nei percorsi di cura, riabilitazione e inclusione sociale. L’iniziativa, promossa dal Garante regionale dei Diritti degli animali del Piemonte, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti della sanità, accademici e realtà del terzo settore con l’obiettivo di approfondire opportunità, criticità e prospettive di sviluppo degli interventi assistiti con animali.

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco, nel suo messaggio, ha rimarcato la rilevanza sociale del tema: “Il valore sociale degli animali, dal loro impiego in ambito terapeutico a quello assistenziale, interpella profondamente le nostre comunità e le politiche pubbliche. Gli animali rappresentano una risorsa preziosa nel sostegno alle persone più fragili, nei percorsi di cura, di riabilitazione e di inclusione, contribuendo in modo concreto al benessere fisico, psicologico e relazionale”.



Ad aprire e coordinare i lavori è stato il Garante regionale Paolo Guiso, che ha evidenziato il significato dell’incontro come momento di confronto operativo: “Questo Forum, grazie al dialogo tra istituzioni, mondo accademico, professionisti e terzo settore, rappresenta un’occasione qualificata per condividere buone pratiche, analizzare criticità e costruire proposte concrete, rafforzando le reti di collaborazione sul territorio”. Guiso ha poi sottolineato come l’integrazione tra competenze diverse sia fondamentale per garantire interventi efficaci e al tempo stesso rispettosi del benessere animale.

All’evento sono intervenuti i consiglieri Mario Salvatore Castello, Laura Pompeo e Silvio Magliano, il Difensore civico della Regione Piemonte Paola Baldovino, e la presidente della Consulta femminile regionale del Piemonte Fulvia Pedani.



Il programma ha offerto contributi provenienti da ambiti disciplinari differenti, dalla cinofilia di assistenza alla pediatria, dalla riabilitazione alla psicoterapia, fino alle riflessioni sull’etica pubblica e sulle scienze criminologiche. Gli interventi di Susanna Coletto, Paolo Manzoni, Marco Calegari, Katia Olocco, Franco Manti e Marzia Bauco hanno presentato esperienze concrete già attive in contesti sanitari, educativi e sociali, evidenziando l’impatto positivo degli animali nel sostegno alle persone fragili e nei percorsi terapeutici.



Nel corso della mattinata non sono mancati approfondimenti sui temi più delicati, come la formazione degli operatori, la definizione di protocolli condivisi, la tutela del benessere degli animali coinvolti e la necessità di evitare utilizzi impropri o non regolamentati. La tavola rotonda conclusiva ha favorito un confronto diretto tra promotori di progetti, operatori e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di consolidare esperienze già in atto e aprire nuove prospettive di collaborazione.

Le conclusioni sono state affidate a Fulvio Cerutti, direttore de “La Zampa”. In chiusura, alcune realtà di supporto al terzo settore hanno presentato iniziative e progetti in corso, ribadendo come una collaborazione strutturata tra istituzioni, professionisti e associazioni possa tradursi in servizi più efficaci per le persone e in un utilizzo sempre più consapevole e responsabile degli animali come risorsa sociale.