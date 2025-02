Nichelino, con 'MenSana Non Spreca' il cibo avanzato a scuola distribuito alle persone in difficoltà

Un progetto innovativo che, dopo essere stato testato a None, Bricherasio e in altri piccoli comuni della provincia di Torino, arriva in una città di quasi 40 mila abitanti come Nichelino. E' 'MenSana Non Spreca', che si propone di recuperare il cibo avanzato e le eccedenze alimentari delle scuole per aiutare i poveri e le persone in difficoltà. Per la serie 'non si butta via niente', specie dalle mense di qualità.

Le eccedenze per aiutare poveri e bisognosi

Una iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Sodexo, che gestisce la mensa scolastica di molti istituti cittadini e che un anno fa aveva già portato a compimento l'operazione per dire addio alle stoviglie monouso nelle mense di Nichelino. "Il recupero del cibo è un tema fondamentale anche dal punto di vista sociale. Ci sono persone che fanno fatica a mettere assieme il pranzo con la cena e ad avere da mangiare per sopravvivere", ha sottolineato il sindaco Giampiero Tolardo. "Questo è il primo passo in questa direzione, anche per adottare un contenimento degli sprechi, cambiando le abitudini familiari per evitare di buttare via delle cose semplicemente perché le abbiamo fatte scadere".